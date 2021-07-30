В Иркутске арестовали высокопоставленного полицейского из Бурятии

Кировский районный суд Иркутска арестовал на два месяца заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия. Решение об этом было принято по ходатайству следствия.

Высокопоставленный сотрудник бурятской полиции был задержан 27 июля в одной из иркутских гостиниц. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

«Заместитель начальника следственного управления МВД получил через посредника взятку в виде денег в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД по Республике Бурятия», - уточнили в следственном управлении СКР по Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года по подозрению в получении взятки был задержан начальник отдела полиции №1 МУ МВД России «Красноярское» Юрий Островский.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области