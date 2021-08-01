Минобороны РФ направило Ил-76 и Ми-8 для борьбы с якутскими пожарами

В Республике Саха (Якутия) авиация министерства обороны сбросила почти 6 тыс. т воды на лесные пожары. Как передает «Общественное телевидение России», в тушении участвуют самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Только за последние сутки они совершили восемь сбросов.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации - горит более 1,3 млн га леса. Из-за наступления огня в лесах меняется привычная среда обитания животных.

К населенным пунктам и дорогам в последнее время все чаще стали выходить медведи. Они практически перекрывают движение и выпрашивают у людей еду.

Фото: сайт министерства обороны РФ