Мужчина с дочерью погибли на пожаре в Бурятии

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Кяхте. Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум лицам по неосторожности).

Пожар произошел утром 4 августа в квартире на четвертом этаже. По данным следственного управления, огонь и дым распространились на верхний этаж дома, где во время тушения пожара были обнаружены мужчина и его четырехлетняя дочь. Они находились в бессознательном состоянии.

«Пострадавших госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре отец и дочь скончались в результате отравления продуктами горения», - рассказали в ведомстве о дальнейших событиях.

По данным следствия, в квартире, где вспыхнул пожар, в этот момент находились женщина и мужчина. Они перебрались к соседям. В квартире же выше этажом проживали муж с женой и их малолетняя дочь. Супруга смогла выбраться из дома.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года женщина и ребенок погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия