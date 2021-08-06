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Более 20 жителей Иркутской области пойдут под суд за незаконные вырубки

Главная Происшествия
Иркутск
13:55 6 Августа 2021
вырубка, суд, сообщество
Автор: Sibnovosti.ru
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Зиминский городской суд Иркутской области рассмотрит уголовное дело преступного сообщества «черных лесорубов». На скамье подсудимых окажутся более 20 человек.

Обвинительное заключение утвердила Зиминская межрайонная прокуратура. В уголовном деле 24 фигуранта. Им в зависимости от роли в преступном сообществе предъявлены обвинения по ряду статье УК РФ. В их числе ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений), ч. 3 ст. 191.1 (перевозка в целях сбыта, сбыт незаконно заготовленной древесины), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

«С 2018 по 2019 годы под видом законной предпринимательской деятельности они осуществили 25 нелегальных рубок древесины породы «сосна». Впоследствии древесину перевозили и продавали на территории г. Зимы и Зиминского района», - говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

В надзорном ведомстве также отметили, что деятельность «черных лесорубов» причинила лесному фонду Российской Федерации ущерб в 15 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года стало известно, что Красночикойский районный суд Забайкальского края рассмотрит уголовное дело в отношении бригадира ООО «Транс-Сибирская лесная компания – Чита». По данным прокуратуры региона, он дал указание произвести незаконную заготовку древесины. В результате было спилено около 2,5 тыс. кедров, не считая деревьев других пород.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю

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