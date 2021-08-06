Более 20 жителей Иркутской области пойдут под суд за незаконные вырубки

Зиминский городской суд Иркутской области рассмотрит уголовное дело преступного сообщества «черных лесорубов». На скамье подсудимых окажутся более 20 человек.

Обвинительное заключение утвердила Зиминская межрайонная прокуратура. В уголовном деле 24 фигуранта. Им в зависимости от роли в преступном сообществе предъявлены обвинения по ряду статье УК РФ. В их числе ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений), ч. 3 ст. 191.1 (перевозка в целях сбыта, сбыт незаконно заготовленной древесины), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

«С 2018 по 2019 годы под видом законной предпринимательской деятельности они осуществили 25 нелегальных рубок древесины породы «сосна». Впоследствии древесину перевозили и продавали на территории г. Зимы и Зиминского района», - говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

В надзорном ведомстве также отметили, что деятельность «черных лесорубов» причинила лесному фонду Российской Федерации ущерб в 15 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года стало известно, что Красночикойский районный суд Забайкальского края рассмотрит уголовное дело в отношении бригадира ООО «Транс-Сибирская лесная компания – Чита». По данным прокуратуры региона, он дал указание произвести незаконную заготовку древесины. В результате было спилено около 2,5 тыс. кедров, не считая деревьев других пород.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю