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Фуру в Иркутской области обобрали на полном ходу

Главная Происшествия
Иркутск
15:11 11 Августа 2021
кража, автомобиль, груз
Автор: Sibnovosti.ru
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В иркутском городе Тайшете задержаны отец и сын. Их подозревают в краже бытовой техники, которая была совершена из фуры на трассе между Иркутском и Красноярском прямо на ходу.  

Пострадавший водитель большегруза обратился в полицию еще в ноябре прошлого года. По его словам, из его грузовика пропала различная электроника на сумму свыше 1 млн руб. Было возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Как установило следствие, груз похитили из кузова фуры, которая двигалась со скоростью более 80 км/ч. По данным главного управления МВД России по Иркутской области, под подозрения попали отец и сын, которые несколько лет назад похожим способом украли из фуры груз оружия и отсидели за это пять лет. Во дворе частного дома подозреваемых оперативники и следователи обнаружили часть пропавших товаров.

«Кроме того, у их знакомых обнаружены два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом», - отметили в областном главке полиции.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и отрицают свою причастность к произошедшему.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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