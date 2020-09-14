14 сентября
Иркутск
погода +8 °C
74.89
 
€ 88.68
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

Главная Политика
Иркутск
04:14 14 Сентября 2020
губернатор, выборы, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Самовыдвиженец Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области. По предварительным данным, обнародованным Центризбиркомом после обработки половины протоколов, он набирает более 60% голосов избирателей.

За ним следуют: Михаил Щапов (КПРФ) и Андрей Духовников (ЛДПР).

Серьезных жалоб, которые могли бы повлиять на исход голосования, зарегистрировано не было.

Всего на данный пост претендовали пять кандидатов: врио губернатора области Игорь Кобзев (самовыдвижение), вице-спикер областного парламента Лариса Егорова («Справедливая Россия»), глава регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, проректор ИРНИТУ Геннадий Щадов (КПСС) и депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).

Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутской области число кандидатов в губернаторы сократилось до пяти

В Иркутской области число кандидатов в губернаторы сократилось до пяти

14 Августа 2020 г.
Представители двух партий отказались от борьбы
Новости Иркутска: Курировать иркутский лесной комплекс будет вице-премьер с опытом работы в СКР

Курировать иркутский лесной комплекс будет вице-премьер с опытом работы в СКР

10 Августа 2020 г.
Андрей Бунев вошел в областное правительство
Новости Иркутска: Еще один претендент выбыл из борьбы за пост иркутского губернатора

Еще один претендент выбыл из борьбы за пост иркутского губернатора

7 Августа 2020 г.
Избирком зарегистрировал семь кандидатов
Новости Иркутска: Число претендентов на пост иркутского губернатора сократилось до восьми

Число претендентов на пост иркутского губернатора сократилось до восьми

30 Июля 2020 г.
Борьбу продолжают два самовыдвиженца и шесть представителей партий
Новости Иркутска: В Иркутской области сменили министра экономразвития

В Иркутской области сменили министра экономразвития

29 Июля 2020 г.
На эту должность назначена Яна Соболь
Новости Иркутска: В бурятском парламенте выбрали нового вице-спикера

В бурятском парламенте выбрали нового вице-спикера

8 Июля 2020 г.
Этот пост заняла Татьяна Мантатова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Улан-Удэ подготовлен проект решения о повышении тарифов на транспорте

В Улан-Удэ подготовлен проект решения о повышении тарифов на транспорте

9 Сентября 2020 г.
Началось его обсуждение в горсовете
Новости Иркутска: В Бурятии нашлись пропавшие туристы

В Бурятии нашлись пропавшие туристы

8 Сентября 2020 г.
Спасатели доставили их в Иркутск
Новости Иркутска: Владимир Путин оценил восстановительные работы в Иркутской области

Владимир Путин оценил восстановительные работы в Иркутской области

8 Сентября 2020 г.
Глава государства провел совещание по ликвидации последствий наводнения 2019 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru