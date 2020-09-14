Самовыдвиженец Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области. По предварительным данным, обнародованным Центризбиркомом после обработки половины протоколов, он набирает более 60% голосов избирателей.

За ним следуют: Михаил Щапов (КПРФ) и Андрей Духовников (ЛДПР).

Серьезных жалоб, которые могли бы повлиять на исход голосования, зарегистрировано не было.

Всего на данный пост претендовали пять кандидатов: врио губернатора области Игорь Кобзев (самовыдвижение), вице-спикер областного парламента Лариса Егорова («Справедливая Россия»), глава регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, проректор ИРНИТУ Геннадий Щадов (КПСС) и депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).