15 сентября
Иркутск
75.19
 
€ 89.36
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Игорь Кобзев внесет изменения в состав иркутского правительства

Главная Политика
Иркутск
16:36 15 Сентября 2020
правительство, губернатор, изменения
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Правительство Иркутской области ждут очередные кадровые изменения. Об этом сообщил Игорь Кобзев, 13 сентября избранные губернатором региона.

По словам руководителя области, новый состав правительства будет сформирован за три месяца.

«Главными критериями отбора станут профессионализм и высокая работоспособность человека, а не принадлежность к какой-либо политической партии», - процитировал Игоря Кобзева официальный портал Иркутской области.

Напомним, врио иркутского губернатора он был назначен в конце прошлого года. С тех пор состав правительства региона претерпел значительные изменения. Так, примерно за месяц до выборов новым вице-премьером в статусе и. о. был назначен Андрей Бунев, который курирует министерства лесного комплекса и спорта.

Сегодня Игорь Кобзев также сообщил о том, что выдвинет в сенаторы от исполнительной власти Иркутской области кандидатуру депутата Госдумы РФ Андрея Чернышева. Он работает в парламентском комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, состоит во фракции «Единой России».

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

14 Сентября 2020 г.
Всего на данный пост претендовали пять кандидатов.
Новости Иркутска: В Иркутской области число кандидатов в губернаторы сократилось до пяти

В Иркутской области число кандидатов в губернаторы сократилось до пяти

14 Августа 2020 г.
Представители двух партий отказались от борьбы
Новости Иркутска: Курировать иркутский лесной комплекс будет вице-премьер с опытом работы в СКР

Курировать иркутский лесной комплекс будет вице-премьер с опытом работы в СКР

10 Августа 2020 г.
Андрей Бунев вошел в областное правительство
Новости Иркутска: Еще один претендент выбыл из борьбы за пост иркутского губернатора

Еще один претендент выбыл из борьбы за пост иркутского губернатора

7 Августа 2020 г.
Избирком зарегистрировал семь кандидатов
Новости Иркутска: Число претендентов на пост иркутского губернатора сократилось до восьми

Число претендентов на пост иркутского губернатора сократилось до восьми

30 Июля 2020 г.
Борьбу продолжают два самовыдвиженца и шесть представителей партий
Новости Иркутска: В Иркутской области сменили министра экономразвития

В Иркутской области сменили министра экономразвития

29 Июля 2020 г.
На эту должность назначена Яна Соболь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Жители Саянска высказались против строительства кафедрального собора

Жители Саянска высказались против строительства кафедрального собора

15 Сентября 2020 г.
Опрос прошел 11-13 сентября
Новости Иркутска: Жители Иркутска ожидают подъема воды в Ушаковке до критических отметок

Жители Иркутска ожидают подъема воды в Ушаковке до критических отметок

15 Сентября 2020 г.
В регионе идут сильные дожди
Новости Иркутска: Кругобайкальская железная дорога временно закрыта

Кругобайкальская железная дорога временно закрыта

15 Сентября 2020 г.
Погодные условия на южном побережье Байкала резко ухудшились
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru