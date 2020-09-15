Игорь Кобзев внесет изменения в состав иркутского правительства

Правительство Иркутской области ждут очередные кадровые изменения. Об этом сообщил Игорь Кобзев, 13 сентября избранные губернатором региона.

По словам руководителя области, новый состав правительства будет сформирован за три месяца.

«Главными критериями отбора станут профессионализм и высокая работоспособность человека, а не принадлежность к какой-либо политической партии», - процитировал Игоря Кобзева официальный портал Иркутской области.

Напомним, врио иркутского губернатора он был назначен в конце прошлого года. С тех пор состав правительства региона претерпел значительные изменения. Так, примерно за месяц до выборов новым вице-премьером в статусе и. о. был назначен Андрей Бунев, который курирует министерства лесного комплекса и спорта.

Сегодня Игорь Кобзев также сообщил о том, что выдвинет в сенаторы от исполнительной власти Иркутской области кандидатуру депутата Госдумы РФ Андрея Чернышева. Он работает в парламентском комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, состоит во фракции «Единой России».

Фото: официальный портал Иркутской области