В парламенте Бурятии сменили руководителей двух комитетов

В народном хурале Республики Бурятия избрали руководителей двух комитетов. Голосование прошло на очередной сессии регионального парламента.

Председателем комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку стал Дмитрий Швецов. За его кандидатуру проголосовало 34 депутата. Дмитрий Швецов был избран в народный хурал в избирательном округе №7 (Кабанский район), входит во фракцию «Единой России».

Выдвинутый этой же партией Аркадий Цыбиков был избран главой комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям. За него отдали голоса 33 депутата.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года оставили свои посты глава комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков и комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Валерий Доржиев.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия