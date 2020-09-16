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В парламенте Бурятии сменили руководителей двух комитетов

Главная Политика
Иркутск
12:36 16 Сентября 2020
парламент, комитет, председатель
Автор: Sibnovosti.ru
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В народном хурале Республики Бурятия избрали руководителей двух комитетов. Голосование прошло на очередной сессии регионального парламента.

Председателем комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку стал Дмитрий Швецов. За его кандидатуру проголосовало 34 депутата. Дмитрий Швецов был избран в народный хурал в избирательном округе №7 (Кабанский район), входит во фракцию «Единой России».

Выдвинутый этой же партией Аркадий Цыбиков был избран главой комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям. За него отдали голоса 33 депутата.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года оставили свои посты глава комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков и комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Валерий Доржиев.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия

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