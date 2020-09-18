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В Иркутске прошла инаугурация губернатора Игоря Кобзева

Главная Политика
Иркутск
14:22 18 Сентября 2020
губернатор, законодательное собрание, церемония
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня вступил в должность иркутский губернатор Игорь Кобзев. Инаугурация прошла в ходе сессии законодательного собрания региона.

«Встречи и поездки буду продолжать и впредь. Вернуть доверие к власти, наладить прямой диалог с людьми – я считаю, что сегодня это самое главное в работе всех органов власти», - заявил глава региона.

Напомним, заместитель главы МЧС Игорь Кобзев был назначен врио губернатора в декабре прошлого года. Это произошло после отставки Сергея Левченко. 13 сентября прошли губернаторские выборы, на которых Игорь Кобзев получил более 60% голосов.

Как писали Sibnovosti.ru, после победы на выборах глава региона сообщил о намерении внести изменения в состав областного правительства.

Фото: официальный портал Иркутской области

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