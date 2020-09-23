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Иркутский губернатор назвал состав нового правительства

Главная Политика
Иркутск
15:05 23 Сентября 2020
губернатор, правительство, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил состав нового правительства региона. Эта процедура стал необходимой после выборов главы области 13 сентября, по итогам которых Игорь Кобзев избавился от приставки «врио».

Значительная часть заместителей главы и министров остались на своих постах. Но есть и некоторые кадровые перемены.

У Игоря Кобзева будет три первых заместителя. В их числе председатель областного правительства Константин Зайцев, отвечающий за восстановление территорий после прошлогоднего паводка Дмитрий Бердников, а также Руслан Ситников.

«Простыми» вице-губернаторами назначены Андрей Бунев, Андрей Козлов и Светлана Замарацкая. Кроме того, вице-губернатором – руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа остается Анатолий Прокопьев. Еще четыре человек являются вице-премьерами регионального правительства. Это Евгений Левченко (строительный блок и ЖКХ), Георгий Кузьмин (вопросы регионального министерства природных ресурсов и экологии, в том числе ликвидация накопленного вреда «Усольехимпрома» и «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината»), Валентина Вобликова (социальный блок) и Виктор Галицков (восстановление инфраструктуры и жилья после паводка).

Утверждены и министры иркутского правительства. Министерство финансов возглавляет Наталия Бояринова, труда и занятости - Наталья Воронцова, лесного комплекса - Дмитрий Петренев, природных ресурсов и экологии – Светлана Трофимова, экономического развития - Яна Соболь. Полномочиями министра спорта наделен Павел Богатырев, культуры и архивов – Руслан Дячук, строительства, дорожного хозяйства – Максим Лобанов, жилищной политики, энергетики и транспорта – Сергей Малинкин. Впрочем, Сергей Малинкин 1 октября уступит кресло министра Анатолию Никитину, занимающему сегодня пост заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора.

Министром по молодежной политике назначен Егор Луковников, социального развития, опеки и попечительства – Владимир Родионов, сельского хозяйства - Илья Сумароков, имущественных отношений - Марина Быргазова, образования - Елена Апанович, здравоохранения - Наталия Ледяева, министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок - Оксана Недорубкова.

Первым вице-премьерам областного правительства предстоит пройти процедуру утверждения в законодательном собрании региона.

Фото: официальный портал Иркутской области

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