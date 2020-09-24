В иркутской администрации появятся первый вице-мэр и комитет по экономике

В мэрии Иркутска произошли структурные изменения. Их утвердила сессия гордумы.

Теперь у главы города будет первый заместитель.

«Он будет курировать комитеты по управлению округами администрации города. Также согласно новой структуре будет создан комитет по экономике и стратегическому планированию», – пояснил официальному порталу Иркутска вице- мэр – руководитель аппарата администрации города Андрей Южаков.

Кроме того, в структуру мэрии включат отдел безопасности и защиты населения. Изменения в городской администрации объяснили необходимостью оптимизировать ее работу.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года мэром Иркутска городской парламент избрал Руслана Болотова. Согласно данным официального портала Иркутска, Дмитрий Ружников занимает пост вице-мэра. Кроме того, заместителями мэра являются руководители девяти комитетов городской администрации и глава ее аппарата.

Фото: официальный портал Иркутска