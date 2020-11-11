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Андрей Козлов стал первым вице-губернатором Иркутской области

Главная Политика
Иркутск
12:50 11 Ноября 2020
законодательное собрание, должность, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание Иркутской области утвердило Андрея Козлова в должности первого вице-губернатора. Он будет заниматься, в частности, вопросами обеспечения жителей и лечебных учреждений всем необходимым в период пандемии.

Решение заксобрание приняло на своей очередной сессии. Она проходит сегодня. Ранее Андрей Козлов работал «простым» заместителем губернатора.

«Андрей Козлов, выступая на сессии, отметил, что вопросы маршрутизации больных, стратегический анализ ситуации, обеспечение безопасности и обеспечение жителей необходимыми лекарственными препаратами – это основные задачи, поставленные на сегодняшний день», - сообщил сайт областного парламента.

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о том, что общее число заболевших COVID-19 в Иркутской области с начала эпидемии достигло 27 290 (в том числе, 258 за минувшие сутки). Сегодня губернатор Игорь Кобзев ужесточил ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. В зданиях, где находятся обсерваторы, до 20 ноября приостановлена работа предприятий общественного питания.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

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