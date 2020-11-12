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Уволилась министр здравоохранения Иркутской области

Главная Политика
Иркутск
13:33 12 Ноября 2020
министр, отставка, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева подала в отставку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.  

«Наталия Ледяева подала в отставку, причина пока неизвестна. Обязанности министра исполняет первый заместитель Анна Данилова», - цитирует источник информагентства.

Наталия Ледяева возглавила министерство в самом конце 2019 года. До этого она около 15 лет возглавляла областное управление Росздравнадзора.

В октябре 2020-го официальный портал Иркутской области сообщил об ее отстранении на время проверки, вызванной возбуждением уголовного дела в связи с махинациями при поставке медицинских масок больницам. Как писали Sibnovosti.ru, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн руб. Как выяснили правоохранительные органы, документы на товар были сфальсифицированы поставщиком, а изделия не соответствовали требованиям ГОСТа и условиям контракта. В дальнейшем были выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» и ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн». Ущерб бюджету оценен примерно в 40 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что в Омской области во время эпидемии коронавирусной инфекции уже дважды сменили министра здравоохранения. В июле покинул пост министр здравоохранения Республики Хакасия. 

Фото: официальный портал Иркутской области

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