Уволилась министр здравоохранения Иркутской области

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева подала в отставку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Наталия Ледяева подала в отставку, причина пока неизвестна. Обязанности министра исполняет первый заместитель Анна Данилова», - цитирует источник информагентства.

Наталия Ледяева возглавила министерство в самом конце 2019 года. До этого она около 15 лет возглавляла областное управление Росздравнадзора.

В октябре 2020-го официальный портал Иркутской области сообщил об ее отстранении на время проверки, вызванной возбуждением уголовного дела в связи с махинациями при поставке медицинских масок больницам. Как писали Sibnovosti.ru, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн руб. Как выяснили правоохранительные органы, документы на товар были сфальсифицированы поставщиком, а изделия не соответствовали требованиям ГОСТа и условиям контракта. В дальнейшем были выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» и ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн». Ущерб бюджету оценен примерно в 40 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что в Омской области во время эпидемии коронавирусной инфекции уже дважды сменили министра здравоохранения. В июле покинул пост министр здравоохранения Республики Хакасия.

Фото: официальный портал Иркутской области