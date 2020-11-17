Бурятский парламент опасается последствий жестких ограничительных мер для бизнеса

Жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19, введенные правительством Бурятии, вызвали тревогу в народном хурале республики. Депутаты потребовали срочного обсуждения сложившейся ситуации.

Группа депутатов регионального парламента обратилась к главе Бурятии Алексею Цыренову с предложением создать рабочую группу для обсуждения и выработки решений, направленных «как на минимизацию рисков и последствий для предприятий, так и стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе». В ее состав рекомендовано включить представителей министерства здравоохранения республики и территориального управления Роспотребнадзора, предпринимателей и депутатов народного хурала.

«Депутаты … разделяют всеобщую обеспокоенность развитием ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и озабоченность состоянием экономики и вероятными последствиями дополнительного ограничения деятельности предприятий микро-, малого и среднего бизнеса», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте бурятского парламента.

Как писали Sibnovosti.ru, с 16 ноября в Бурятии действуют самые жесткие в России ограничительные меры. Приостановлена работа всех торговых центров, объектов общепита, бань и саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования. Алексей Цыденов заверил, что меры будут действовать только две недели.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия