Пост первого вице-мэра Иркутска занял Антон Красноштанов

Антон Красноштанов назначен первым вице-мэром Иркутска. В этой должности он будет курировать работу комитетов по управлению городскими округами.

До недавнего времени Антон Красноштанов возглавлял финансово-строительную компанию «ДомСтрой». Кроме того, он являлся депутатом законодательного собрания Иркутской области. Депутатские обязанности Антон Красноштанов сложил на последней сессии регионального парламента, объяснив это переходом на работу в мэрию.

Как отмечает официальный портал Иркутска, в 2017 году Антон Красноштанов закончил Российскую Академию госслужбы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года сессия гордумы утвердила структурные изменения в мэрии Иркутска. Тогда было объявлено о появлении в городской администрации должности первого вице-мэра и комитета по экономике и стратегическому планированию.

Фото: официальный портал Иркутска