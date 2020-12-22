Евгений Харитонов вернулся в администрацию Иркутска

​​Еще одним заместителем главы Иркутска стал Евгений Харитонов. Он назначен и. о. вице-мэра – председателя комитета по градостроительной политике.

Выпускник Иркутского государственного университета по специальности «промышленное и гражданское строительство» Евгений Харитонов уже занимал этот пост. По данным официального портала Иркутска, он работал вице-мэром – председателем градостроительного комитета в 2006-2010 годы. В марте 2010 года пост мэра занял Виктор Кондрашов.

В 2014-2015 годы Евгений Харитонов вновь руководил комитетом по градостроительной политике Иркутска. До очередного возвращения в структуры муниципальной власти он возглавлял ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области».

До назначения Евгения Харитонова обязанности вице-мэра – руководителя комитета исполняла Олеся Куцакова.

Фото: официальный портал Иркутска