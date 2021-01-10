В Забайкалье сельскую больницу закрывают из-за нерентабельности

Круглосуточный стационар в забайкальском селе Харагун закрывают из-за нерентабельности. На встрече с жителями глава регионального Минздрава Анна Шангина заявила, что содержать медучреждение в маленьком населенном пункте невыгодно. Пациентам предлагают лечиться в ближайшем городе Хилке.

«Скажите мне: почему в Харагуне нет гипермаркета «Абсолют»? Почему нет? Потому что гипермаркет «Абсолют» не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим», - привела аргументы министр.

Жители села уже высказывали недовольство таким решением в коллективном обращении к губернатору. Они заявили, что в круглосуточной медицинской помощи нуждаются 4,5 тысячи человек, среди них около тысячи детей.