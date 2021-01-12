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Иркутский губернатор сменил министра строительства

Главная Политика
Иркутск
10:36 12 Января 2021
строительство, министр, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области стал Павел Писарев. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Согласно сообщению официального портала Иркутской области, уроженец Приморского края Павел Писарев долгое время работал в Республике Хакасия. Он занимал посты гендиректора Республиканского фонда жилищного строительства, заместителя министра по градостроительной и жилищной политике Хакасии, директора республиканского «Управления капитального строительства». С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект».

В 2015-2020 годы иркутский минстрой возглавляла Светлана Свиркина. Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2020 года губернатор Игорь Кобзев назвал состав нового правительства региона. Тогда полномочиями министра строительства, дорожного хозяйства был наделен Максим Лобанов.

В ноябре 2020 года министр строительства сменился и в Забайкальском крае. На этот пост был назначен Денис Удод, ранее работавший в Хабаровском крае.

Фото: официальный портал Иркутской области

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