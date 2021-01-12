Иркутский губернатор сменил министра строительства

Новым министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области стал Павел Писарев. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Согласно сообщению официального портала Иркутской области, уроженец Приморского края Павел Писарев долгое время работал в Республике Хакасия. Он занимал посты гендиректора Республиканского фонда жилищного строительства, заместителя министра по градостроительной и жилищной политике Хакасии, директора республиканского «Управления капитального строительства». С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект».

В 2015-2020 годы иркутский минстрой возглавляла Светлана Свиркина. Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2020 года губернатор Игорь Кобзев назвал состав нового правительства региона. Тогда полномочиями министра строительства, дорожного хозяйства был наделен Максим Лобанов.

В ноябре 2020 года министр строительства сменился и в Забайкальском крае. На этот пост был назначен Денис Удод, ранее работавший в Хабаровском крае.

Фото: официальный портал Иркутской области