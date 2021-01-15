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Правительство Бурятии отправлено в отставку

Главная Политика
Иркутск
14:11 15 Января 2021
отставка, правительство, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отставку правительство региона. Причиной названо предстоящее изменение структуры правительства.

О своем решении Алексей Цыденов объявил сегодня на совещании с членами правительства. При этом, никаких претензий к их работе он не предъявил, следует из сообщения официального портала субъекта федерации.

«У нас год был, мягко скажем, непростой, и я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения, принятые и реализованные в непростых условиях. Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но все равно нам надо двигаться вперед», - заявил руководитель  республики.

Он попросил членов правительства продолжать работать до того, как будет утверждена его новая структура. Алексей Цыденов пообещал «переговорить» с министрами перед утверждением нового состава республиканского кабмина.  

В числе главных задач будущего руководства Бурятии ее глава назвал создание условий для жизни и работы людей, сохранение лесов и Байкала, социальную поддержку.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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