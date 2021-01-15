Правительство Бурятии отправлено в отставку

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отставку правительство региона. Причиной названо предстоящее изменение структуры правительства.

О своем решении Алексей Цыденов объявил сегодня на совещании с членами правительства. При этом, никаких претензий к их работе он не предъявил, следует из сообщения официального портала субъекта федерации.

«У нас год был, мягко скажем, непростой, и я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения, принятые и реализованные в непростых условиях. Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но все равно нам надо двигаться вперед», - заявил руководитель республики.

Он попросил членов правительства продолжать работать до того, как будет утверждена его новая структура. Алексей Цыденов пообещал «переговорить» с министрами перед утверждением нового состава республиканского кабмина.

В числе главных задач будущего руководства Бурятии ее глава назвал создание условий для жизни и работы людей, сохранение лесов и Байкала, социальную поддержку.

Фото: официальный портал Республики Бурятия