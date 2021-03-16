Руководить минтрансом Бурятии будет Александр Гоге

В Республике Бурятия новый глава министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Этот пост занял Александр Гоге.

О кадровом решении главы региона Алексея Цыденова сообщил официальный портал Бурятии. По его данным, уроженец Иркутска Александр Гоге ранее работал в нескольких компаниях, а с 2019 года был заместителем начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».

Напомним, в самом начале этого года Алексей Цыденов отправил республиканское правительство в отставку, а затем сформировал его новый состав. До последнего времени обязанности министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства исполнял Алексей Назимов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия