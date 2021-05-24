Мэром Усть-Кута избран Евгений Кокшаров

В минувшее воскресенье состоялись выборы мэра города Усть-Кута Иркутской области. Победу на них одержал Евгений Кокшаров, до этого исполнявший обязанности главы города.

Евгений Кокшаров, по предварительным данным, набрал 61,7% голосов. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия». На втором месте оказалась кандидат от ЛДПР Тамара Климина, получившая 20,79%.

По данным ТАСС, выборы главы города не вызвали особого интереса у жителей Усть-Кута с населением 45,5 тыс. человек. На участки для голосования пришли 18,75% избирателей.

Выборы носили досрочный характер. Предшественник Евгения Кокшарова на этом посту Александр Душин был арестован в октябре 2020 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Затем гордума отправила его в отставку.

Фото: Марина Плешакова/официальный сайт мэрии Усть-Кута