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Мэром Усть-Кута избран Евгений Кокшаров

Главная Политика
Иркутск
10:11 24 Мая 2021
выборы, мэр, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшее воскресенье состоялись выборы мэра города Усть-Кута Иркутской области. Победу на них одержал Евгений Кокшаров, до этого исполнявший обязанности главы города.

Евгений Кокшаров, по предварительным данным, набрал 61,7% голосов. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия». На втором месте оказалась кандидат от ЛДПР Тамара Климина, получившая 20,79%.

По данным ТАСС, выборы главы города не вызвали особого интереса у жителей Усть-Кута с населением 45,5 тыс. человек. На участки для голосования пришли 18,75% избирателей.  

Выборы носили досрочный характер. Предшественник Евгения Кокшарова на этом посту Александр Душин был арестован в октябре 2020 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Затем гордума отправила его в отставку.

Фото: Марина Плешакова/официальный сайт мэрии Усть-Кута

 

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