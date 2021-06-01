Бурятские депутаты хотят снизить дальневосточникам пенсионный возраст

Народный хурал Республики Бурятия рассмотрит законодательную инициативу о снижении пенсионного возраста для дальневосточников. Такой вопрос внесен в повестку дня сессии регионального парламента, назначенной на 30 июня.

Официальное название законодательной инициативы - «О внесении изменения в ст. 8 и 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Его внесла группа из 15 депутатов. В их числе народные избранники от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», а также члены депутатской группы «Народный депутат».

«Для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предлагается при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 55 лет, для женщин – в 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55 лет», - говорится в сообщении народного хурала.

Таким образом, предлагается восстановить временные рубежи при выходе на пенсию, которые существовали до 1 января 2019 года. По словам одного из инициаторов законопроекта Тумэна Дондокова, документ соответствует политике государства в сфере развития Дальнего Востока.

По оценке авторов законопроекта, его реализация потребует от федерального бюджета дополнительных расходов в объеме 16,2 млрд руб.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия