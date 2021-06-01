2 июня
Иркутск
погода +6 °C
73.24
 
€ 89.6
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Бурятские депутаты хотят снизить дальневосточникам пенсионный возраст

Главная Политика
Иркутск
14:02 1 Июня 2021
парламент, возраст, пенсии
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Народный хурал Республики Бурятия рассмотрит законодательную инициативу о снижении пенсионного возраста для дальневосточников. Такой вопрос внесен в повестку дня сессии регионального парламента, назначенной на 30 июня.

Официальное название законодательной инициативы - «О внесении изменения в ст. 8 и 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Его внесла группа из 15 депутатов. В их числе народные избранники от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», а также члены депутатской группы «Народный депутат».

«Для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предлагается при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 55 лет, для женщин – в 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55 лет», - говорится в сообщении народного хурала.

Таким образом, предлагается восстановить временные рубежи при выходе на пенсию, которые существовали до 1 января 2019 года. По словам одного из инициаторов законопроекта Тумэна Дондокова, документ соответствует политике государства в сфере развития Дальнего Востока.

По оценке авторов законопроекта, его реализация потребует от федерального бюджета дополнительных расходов в объеме 16,2 млрд руб.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутской области главой Усть-Кута стал единоросс Евгений Кокшаров

В Иркутской области главой Усть-Кута стал единоросс Евгений Кокшаров

24 Мая 2021 г.
На участки для голосования пришли 18,75% избирателей
Новости Иркутска: В Иркутской области назначили министра экономического развития

В Иркутской области назначили министра экономического развития

7 Мая 2021 г.
Им стала Наталья Гершун
Новости Иркутска: Руководить минтрансом Бурятии будет Александр Гоге

Руководить минтрансом Бурятии будет Александр Гоге

16 Марта 2021 г.
Ранее он работал замначальника управления федеральных автодорог «Южный Байкал»
Новости Иркутска: Бурятский парламент назначил сессию для согласования вице-премьеров и министров

Бурятский парламент назначил сессию для согласования вице-премьеров и министров

20 Января 2021 г.
Ранее глава республики Алексей Цыденов отправил правительство в отставку
Новости Иркутска: Правительство Бурятии отправлено в отставку

Правительство Бурятии отправлено в отставку

15 Января 2021 г.
Глава республики решил изменить его структуру
Новости Иркутска: Иркутский губернатор сменил министра строительства

Иркутский губернатор сменил министра строительства

12 Января 2021 г.
Ведомство возглавил Павел Писарев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Фигурантам уголовного дела об «откатах» в иркутском ЖКХ предъявили обвинение

Фигурантам уголовного дела об «откатах» в иркутском ЖКХ предъявили обвинение

29 Мая 2021 г.
«Откаты» составляли 3-5 млн рублей ежемесячно
Новости Иркутска: Бывший вице-спикер бурятского парламента отправится в колонию

Бывший вице-спикер бурятского парламента отправится в колонию

27 Мая 2021 г.
Баир Жамбалов признан виновным в ДТП, приведшем к гибели девушки
Новости Иркутска: Иркутский мэр просит снизить объем сброса воды через ГЭС

Иркутский мэр просит снизить объем сброса воды через ГЭС

27 Мая 2021 г.
Власти города опасаются подтоплений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru