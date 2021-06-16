В единый день голосования в Иркутской области выберут двух депутатов заксобрания

Осенью этого года в Иркутской области предстоит выбрать не только депутатов Госдумы РФ, но и двух депутатов законодательного собрания. Соответствующее решение принял сегодня региональный парламент.

Речь идет о довыборах депутатов от двух одномандатных округов - №2 и №3. Депутатом от округа №2 (часть территории Иркутска) был Александр Битаров. Ранее он сложил депутатские полномочия из-за «загруженности по основному месту работы». В свою очередь, Антон Красноштанов, избиравшийся от округа №3, сдал депутатский мандат в связи с тем, что был приглашен занять пост первого вице-мэра Иркутска.

Довыборы состоятся в единый день голосования осенью 2021 года. По данным сайта иркутского заксобрания, в настоящее время в его составе работают четыре партийные фракции («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») и три депутатские группы («Развитие региона», «Ангарск» и «Гражданская платформа»).

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области