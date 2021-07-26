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Михаил Мишустин посетит Иркутск

Главная Политика
Иркутск
09:29 26 Июля 2021
премьер-министр, поездка, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин начала очередную рабочую поездку в восточную часть России. Первым пунктом в ней стал остров Итуруп в гряде Южно-Курильских островов.

По данным «Интерфакса», в ходе рабочей поездки глава кабмина посетит несколько регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В их числе, Иркутская область.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале марта этого года Михаил Мишустин посетил несколько регионов Западной Сибири. В начале июля – Томскую область. На минувшей неделе в правительстве РФ был утвержден перечень поручений, данных в ходе нее премьер-министром.

Фото: сайт правительства РФ

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