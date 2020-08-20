Бурятские археологи вышли поработать на дачном участке

Археологи начали раскопки на одном из приусадебных участков в поселке Зеленхоз в Республике Бурятия. Ранее владелец этого участка Алексей Агошков обнаружил там древнее захоронение.

Работы ведут специалисты Института монголоведения буддологии и тибетологии СО РАН. Они уже сняли верхний слой земли, полностью расчистили костяки в погребении.

«Чтобы определить пол, возраст, расовую принадлежность, материалы будут направлены палеоантропологу. Далее планируется проведение генетического анализа. Эта работа займет порядка двух-трех лет. По предварительным данным, мы можем оценивать возраст этого захоронения в рамках 7 тыс. лет», - приводится комментарий научного сотрудника института Натальи Цыденовой на официальной странице Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

Ученые рассчитывают на то, что захоронение позволит описать уклад и быт людей, живших на территории современного Улан-Удэ 5-7 тыс. лет назад. Находки после исследований передадут в музей.

Поселок Зеленхоз находится на северо-восточной окраине Улан-Удэ.

Фото: официальная страница Республики Бурятия в соцсети «ВКонтакте»