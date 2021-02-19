19 февраля
Иркутск
погода -8 °C
73.78
 
€ 88.87
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Ученые исследуют ДНК мамонтов Восточной Сибири

Главная Наука
Иркутск
12:56 19 Февраля 2021
животные, ученые, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые смогли выделить ДНК из зубов мамонтов. Как передает «Общественное телевидение России», зубы доисторического животного были найдены в Восточной Сибири.

Возраст этих макромолекул – более миллиона лет. Они самые древние из тех, что удалось восстановить. Результаты этого исследования Стокгольмского центра палеогенеза опубликовал журнал Nature.

Ученые реконструировали миллиарды крошечных фрагментов генетического кода сибирских мамонтов. Данные позволят выяснить эволюцию этих доисторических животных и, возможно, приблизят разгадку тайны их вымирания.

Фото: сайт ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Иркутска: На острове Русский найдены останки ихтиозавра

На острове Русский найдены останки ихтиозавра

28 Октября 2020 г.
На острове Русском это вторая такая находка
Новости Иркутска: Бурятские археологи вышли поработать на дачном участке

Бурятские археологи вышли поработать на дачном участке

20 Августа 2020 г.
Возраст обнаруженного в Зеленхозе захоронения – около 7 тыс. лет
Новости Иркутска: В Иркутске создали беспилотник с улучшенными характеристиками

В Иркутске создали беспилотник с улучшенными характеристиками

5 Июня 2020 г.
«Летяга» может находиться в полете до двух часов
Новости Иркутска: Бурятия и Иркутская область вместе создадут научно-образовательный центр

Бурятия и Иркутская область вместе создадут научно-образовательный центр

4 Июня 2020 г.
В первую очередь, он будет заниматься проблемами озера Байкал
Новости Иркутска: Иркутские химики создадут лабораторию за 20 млн рублей

Иркутские химики создадут лабораторию за 20 млн рублей

26 Февраля 2020 г.
Деньги выделили РАН и Минобр
Новости Иркутска: Ученые исследуют глубины Байкала

Ученые исследуют глубины Байкала

16 Февраля 2020 г.
Ученые СО РАН готовятся к исследованию Байкала - на этот раз предметом изучения станут глубины озера. Научные сотрудники собираются совершить погружения на аппаратах Рифт-1 и Рифт-2. Об этом ТАСС сообщил руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игорь Бычков....
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Для иркутского хосписа построят новое здание

Для иркутского хосписа построят новое здание

19 Февраля 2021 г.
Поручение подобрать земельный участок дал мэр областного центра
Новости Иркутска: Меры поддержки в Иркутской области предложили свести в Социальный кодекс

Меры поддержки в Иркутской области предложили свести в Социальный кодекс

18 Февраля 2021 г.
С инициативой выступил спикер заксобрания Александр Ведерников
Новости Иркутска: Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

17 Февраля 2021 г.
На трассе столкнулись автобус, грузовой и легковой автомобили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru