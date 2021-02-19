Ученые исследуют ДНК мамонтов Восточной Сибири

Ученые смогли выделить ДНК из зубов мамонтов. Как передает «Общественное телевидение России», зубы доисторического животного были найдены в Восточной Сибири.

Возраст этих макромолекул – более миллиона лет. Они самые древние из тех, что удалось восстановить. Результаты этого исследования Стокгольмского центра палеогенеза опубликовал журнал Nature.

Ученые реконструировали миллиарды крошечных фрагментов генетического кода сибирских мамонтов. Данные позволят выяснить эволюцию этих доисторических животных и, возможно, приблизят разгадку тайны их вымирания.

Фото: сайт ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей»