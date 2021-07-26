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Создание музея «Глазковского некрополя» потребует 220 млн рублей

Главная Наука
Иркутск
13:20 26 Июля 2021
музей, комплекс, археология
Автор: Sibnovosti.ru
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Копия «Глазковского некрополя» в Иркутске займет площадь в 3 тыс. кв. м. Административное здание планируемого музейно-туристического комплекса предполагается разместить на базе существующей подстанции ПС-35.

Планы создания комплекса в парке Парижской коммуны рассмотрели участники первого заседания профильной рабочей группы. Ее возглавил иркутский мэр Руслан Болотов.

«Строительство выполнят на участке, не представляющем археологическую ценность, так как ранее здесь проведены раскопки и ценный археологический материал изъят», - отметил официальный портал Иркутска.

Стоимость проекта оценена в 220 млн руб. Муниципалитет намерен для его реализации привлечь федеральные средства. Мэр поручил приступить к реализации проекта не позднее 2023 года.

«Глазковский некрополь» известен захоронениями верхнего палеолита (возраст – до 30-35 тыс. лет). По данным специалистов, это единственный в мире некрополь этой эпохи в центре большого города. Он был открыт еще в конце XIX века.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутской области разрабатывается проект создания историко-рекреационного комплекса в селе Мальта. Там находится крупнейшая стоянка древнего человека эпохи позднего палеолита в азиатской части России.

Фото: официальный портал Иркутска

 

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