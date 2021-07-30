Влияние изменения уровня байкальской воды ученые изучат за три года

Сибирские ученые проведут исследование, касающееся влияния уровня воды в Байкале на экосистему прибрежных территорий. Соответствующее техническое задание выдало СО РАН.

Официальное название предстоящих исследовательских работ - «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС». Перспективы научного проекта обсудили спикер законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков и директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев.

«Проведение такого исследования, которое займет не меньше трех лет, позволит определить научно обоснованные требования к регулированию уровня озера Байкал и даст эколого-экономическую оценку такого регулирования», - говорится в сообщении областного парламента по итогам встречи.

Как писали Sibnovosti.ru, увеличение уровня воды в Байкале привело к угрозе подтоплений в Республике Бурятия. В свою очередь, вызванный этим рост объемов сброса воды Иркутской ГЭС привел к подтоплениям участков и дачных домов в Иркутске.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области