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Влияние изменения уровня байкальской воды ученые изучат за три года

Главная Наука
Иркутск
15:02 30 Июля 2021
байкал, ученые, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские ученые проведут исследование, касающееся влияния уровня воды в Байкале на экосистему прибрежных территорий. Соответствующее техническое задание выдало СО РАН.

Официальное название предстоящих исследовательских работ - «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС». Перспективы научного проекта обсудили спикер законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков и директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев.

«Проведение такого исследования, которое займет не меньше трех лет, позволит определить научно обоснованные требования к регулированию уровня озера Байкал и даст эколого-экономическую оценку такого регулирования», - говорится в сообщении областного парламента по итогам встречи.

Как писали Sibnovosti.ru, увеличение уровня воды в Байкале привело к угрозе подтоплений в Республике Бурятия. В свою очередь, вызванный этим рост объемов сброса воды Иркутской ГЭС привел к подтоплениям участков и дачных домов в Иркутске.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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