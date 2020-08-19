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Танкисты в Бурятии подготовились к «Селенге-2020»

Главная Общество
Иркутск
12:32 19 Августа 2020
стрельба, учения, минобороны
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бурятии военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа провели боевые стрельбы из танковых орудий. О ходе учений сообщило «Общественное телевидение России».

Экипажи отработали загрузку боекомплекта в полевых условиях, марш на огневой рубеж и стрельбу по движущимся целям на дистанции до 2 км. По данным минобороны РФ, контрольные стрельбы велись из танков Т-72Б. Всего было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих.

Учения прошли по программе подготовки к совместным российско-монгольским учениям «Селенга-2020». Они состоятся в сентябре.

Фото: «Общественное телевидение России»

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