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Выбрана концепция благоустройства территории у Гостиных рядов в Улан-Удэ

Главная Общество
Иркутск
15:14 21 Августа 2020
благоустройство, конкурс, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ выбрали концепцию благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и пл. Революции. Итоги конкурса подвела комиссия, в состав которой вошли архитекторы, скульпторы, представители муниципальной власти и общественники.  

На конкурс, объявленный мэрией, было представлено пять проектов. Лучшим признали вариант, подготовленный Ксенией Гадецкой и  Мыдыгмой Бальжинимаевой.

«Проект победителя конкурса, по мнению многих членов конкурсной комиссии, отличается бережным отношением к сложившейся градостроительной планировочной структуре исторической застройки, расположенной вокруг объекта культурного наследия – Гостиные ряды», - говорится об итогах конкурса на информационном сайте Улан-Удэ.

Благоустройство территории пройдет в следующем году. Победивший вариант примут за основу при разработке проектной документации.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня в Улан-Удэ подвели итоги интерактивного голосования по выбору общественной территории для благоустройства. Из шести вариантов, предложенных комитетом городского хозяйства мэрии, больше всего голосов было подано за территорию, прилегающую к Гостиным рядам.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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