В Улан-Удэ создают первую экопарковку

Первая экопарковка появится в Улан-Удэ. Ее оборудуют в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой».

Парковка будет размещаться на бетонной решетке. В ее ячейках посадят газон. По данным городских властей, для производства газонных решеток подрядная организация «Мир бетона» закупила немецкое оборудование. Сейчас идет укладка решеток на подготовленное основание.

«В основу технологии создания экологических парковок положен зарубежный и отечественный опыт, позволяющий сохранить травяной покров. Кроме того, газонные решетки из бетона являются прочными и надежными, способны выдержать максимально большие веса», - говорится на информационном сайте Улан-Удэ.

Реконструкция сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер был создан в 1998 году и посвящен павшим воинам.

Фото: информационный сайте Улан-Удэ