В Амурской области открылся питомник для хищных птиц

В Амурской области орнитолог Денис Иванов открыл первый в регионе питомник для хищных птиц. На сегодняшний день там под наблюдением находятся 15 особей, сообщает «Общественное телевидение России».

Участок по программе «Дальневосточного гектара» Иванов получил около четырех лет назад. И за это время своими силами благоустроил территорию, в том числе выстроил шесть просторных вольеров. В них живут раненые и спасенные людьми птицы. После лечения их выпускают в дикую природу.

«Первый попал к нам ястреб-перепелятник. У них такая особенность: они перед вылетом, гнездо маленькое, а их много - птенцов. И так или иначе одного, бывает, просто выталкивают. Ну, когда за корм борются, и один улетел, все. И вот принесли, мы его реабилитировали, вырастили и выпустили. Вот сейчас он в городе Благовещенске летает, воробьев убивает», - рассказал владелец питомника Денис Иванов.

Проект обошелся орнитологу в 500 тыс рублей. Теперь в его заняться разведением птиц для соколиной охоты и организовать эко-центр для детей, чтобы читать там лекции.

Фото www.pixabay.com