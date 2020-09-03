Ипподром в Иркутске стал памятником истории и культуры

Иркутский ипподром получил статус памятника истории и культуры. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«... Включить выявленный объект культурного наследия «Иркутский ипподром» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения», - цитирует документ ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, весной 2018 года АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» было признано банкротом. Ипподром располагается в центральной части города и владеет несколькими крупными земельными участками. После этого на сайте change.org опубликована петиция в адрес президента РФ за сохранение ипподрома, которую подписали тысячи иркутян. В результате Росимущество приостановило процесс приватизации иркутского ипподрома, 100% акций которого принадлежат государству.

Предприятие было основано в 1900 году. На его территории работают восемь конноспортивных клубов.

Фото: страница АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» в соцсети «ВКонтакте»