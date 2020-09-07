В Бурятии распределили субсидии на строительство и ремонт религиозных объектов

В Республике Бурятии определены победители конкурса на получение субсидий на строительство, ремонт и реставрацию зданий и сооружений религиозного назначения. В нем могли принимать участие некоммерческие организации.

Перечень победителей конкурса опубликован сегодня на официальном портале региона. Всего в нем указаны пять получателей субсидии. Их сумма составила 10 млн руб.

Самые крупные субсидии – по 3 млн руб. Их получили улан-удэнский приход в честь Рождества Христова Русской древлеправославной (старообрядческой) церкви и религиозная организация шаманов «Тэнгэри».

По 1,5 млн руб. получат местная буддийская религиозная организация «Джуд-Ши» в Улан-Удэ и православный приход храма в честь апостолов Петра и Павла села Петропавловка Джидинского района. Еще 1 млн руб. - буддийская традиционная сангха (община) России.

Фото: страница религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте»