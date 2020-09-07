В иркутском Тулуне снесли аварийные постройки

Военные завершили снос аварийных построек в Тулуне Иркутской области. Все они пришли в негодность после прошлогоднего наводнения, передает «Общественное телевидение России».

Всего ликвидировано более 70 зданий - это 25 жилых домов и 50 хозяйственных построек. Для демонтажа строений была использована инженерная спецмашина, созданная на базе танка Т-72. Площадь рекультивированных земель - около 2 га.

По данным минобороны РФ, военнослужащие также работают по заявкам жителей пострадавших районов. Они оказывают помощь местному населению с привлечением военной специальной техники.

Фото: сайт министерства обороны РФ