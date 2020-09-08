Дню города Улан-Удэ в календаре не нашлось места

Власти Улан-Удэ окончательно отказались от проведения Дня города в этом году. Об этом сообщил горожанам мэр столицы Республики Бурятия Игорь Шутенков.

«Честно говоря, до последнего надеялся, что писать этот пост не придется. Однако Дня города - 2020 все же не будет. Лишать горожан и гостей столицы яркого, красивого и уже любимого праздника, разумеется, не хочется. И мы до последнего надеялись, что обстановка с COVID-19 стабилизируется и ограничения снимут. Но этого не произошло», - оставил глава города запись на своей странице в соцсети Instagram (цитата по ТАСС).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года горсовет Улан-Удэ внес изменения в городской устав, перенеся празднование с первой декады сентября на июнь. Однако его пришлось отложить из-за эпидемии. К настоящему времени число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бурятии подходит к 5,7 тыс.

По данным Игоря Шутенкова, на праздничные мероприятия предполагалось потратить 4 млн руб. Теперь эти средства перебросят на создание ледового городка к Новому Году. Напомним, ледовый городок, который традиционно строят на пл. Советов, на этот раз будет оформлен в стиле «Верхнеудинская ярмарка».

Фото: официальный портал Республики Бурятия