В Иркутске выбрали место для школы искусств

Власти Иркутска запланировали строительство школы искусств. Она появится на ул. Коммунистической.

О планах строительства мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал на встрече с руководителями учреждений культуры и спорта. Она состоялась вчера.

«По ул. Коммунистической выделен земельный участок площадью почти 4 тыс. кв. м под организацию учреждения дополнительного образования на 300 мест. В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация. После этого будем добиваться софинансирования из области», – сообщил Руслан Болотов.

Предполагается, что в новой школе искусств будут работать кабинеты для занятий изобразительным искусством, хореографией, музыкой. Дети смогут учиться в компьютерном, хоровом и оркестровом классах. Концертный зал должен будет вместить 200 человек. Кроме того, запланирована студия звукозаписи.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее городская дума приняла решение о передаче властям региона крупного земельного участка на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Этот участок предполагается задействовать для создания Суворовского военного училища.

Фото: официальный портал Иркутска