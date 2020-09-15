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Кругобайкальская железная дорога временно закрыта

Главная Общество
Иркутск
09:46 15 Сентября 2020
железные дороги, движение, закрытие
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» приостановила движение по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). По этой дороге в Иркутской области осуществляют движение пригородные и туристические поезда.

«В связи со сложной аварийной обстановкой, вызванной неблагоприятными погодными условиями, с 14 до 20 сентября включительно отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 – Байкал», - говорится в сообщении компании.

По данным ТАСС, на участке КБЖД прошел камнепад. В понедельник в Иркутской области шли дожди. Они создали угрозу схода селя на южном побережье Байкала.

Главное управление МЧС по Иркутской области сообщило о том, что в связи с резким повышением уровня воды в реках и неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие сутки в Тулунском, Усольском и Шелеховском районах региона введен режим повышенной готовности.

Фото: сайт Кругобайкальской железной дороги

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