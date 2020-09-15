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Жители Иркутска ожидают подъема воды в Ушаковке до критических отметок

Главная Общество
Иркутск
14:22 15 Сентября 2020
мчс, подтопление, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Вода в реке Ушаковке в черте Иркутска может подняться до критических отметок в 210-240 см. Прогноз на ближайшие сутки дали в иркутском гидрометцентре.

Результатом подъема уровня воды могут стать локальные подтопления местности.

«В группу риска входят территории СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор», расположенные в Правобережном округе, а также ул. Вилюйская в Октябрьском округе», – предупредил на официальном портале Иркутска начальник управления специального обеспечения мэрии Борис Курчинский.

По его данным, МУП «ИркутскАвтодор» приступило к возведению временной дамбы из мешков с песком. Тем временем, в школе №20 ведется подготовка к обустройству пункта временного размещения граждан.

Как писали Sibnovosti.ru, сильные дожди прошли вчера на части территории Иркутской области. В результате было прекращено движение туристических и пригородных поездов по Кругобайкальской железной дороге.

«В ближайшие сутки в южных, центральных, верхнеленских районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом. На других реках области, за исключением реки Витим, ожидается повышение уровня воды до 65 см, без достижения опасных отметок», - сообщили сегодня в региональном главном управлении МЧС.

Фото: официальный портал Иркутска

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