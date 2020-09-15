Жители Саянска высказались против строительства кафедрального собора

В Саянске проведен опрос жителей о целесообразности строительства в этом иркутском городе кафедрального собора Русской православной церкви. Отдать свой голос в поддержку или против проекта можно было 11-13 сентября одновременно с выборами губернатора Иркутской области.

Итоги опроса опубликованы на официальном сайте Саянска. В отношении храма было сформулировано два вопроса. На первый – «Есть ли необходимость в строительстве кафедрального собора в г. Саянске?» – отрицательно ответили 5 034 горожанина. Ответ «да» дали 2 898 человек. Примерно такой же результат дал и опрос «Согласны ли вы с местом расположения кафедрального собора по адресу: г. Саянск, микрорайон Олимпийский (площадка между игровой зоной у фонтана и «Мегаполис-спортом»)?».

После образования Саянской епархии (включает семь районов и пять городов) в 2011 году Саянск обрел статус кафедрального города. В соответствии с этим статусом предусмотрено строительство кафедрального собора.

По данным сайта епархии, первоначально под собор выделили площадку в микрорайоне Солнечный. Но в 2018 году епархия уступила его для строительства школы искусств, а взамен получила площадку в Олимпийском. Проект храма выполнило сочинское ООО Бюро архитектурно-строительного проектирования «АС про».

Фото: сайт Саянской епархии Русской православной церкви