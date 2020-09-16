Русло Ушаковки в Иркутске решено расчистить

В Иркутске в ближайшее время начнутся работы по расчистке русла реки Ушаковки. Областной бюджет выделит на это 22 млн руб.

О предстоящих работах было объявлено сегодня на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Они необходимы для того, чтобы предотвратить риск выхода реки из берегов.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за продолжающихся дождей на Ушаковке прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок 210-240 см. По данным властей, в зону подтопления могут попасть часть садоводства «Солнышко», «Родник», «Восток», «Просвещение» и «Кооператор», а также поселок Копай. В Иркутске в связи с этим действует режим повышенной готовности всех служб.

К настоящему времени муниципальные службы отсыпали береговую линию и установили дамбы из мешков с песком на ул. Вилюйской. В школах №20 и №66 развернуты пункты временного размещения на случай эвакуации.

По данным мэрии Иркутска, за прошедшую ночь уровень воды в Ушаковке достиг отметки в 210-220 см. Но сегодня утром он начал снижаться.

Фото: официальный портал Иркутска