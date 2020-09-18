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В Усолье-Сибирском ждут похолодания для демонтажа цеха ртутного электролиза

Главная Общество
Иркутск
11:36 18 Сентября 2020
работы, экология, площадка
Автор: Sibnovosti.ru
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Демонтаж цеха ртутного электролиза на промплощадке закрытого «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском Иркутской области начнется при снижении температуры воздуха. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя «Федерального экологического оператора» (ФЭО).

«Как только температуры будут на уровне 10 градусов Цельсия, мы начнем работу с ртутным цехом. Ориентировочно это будет в середине октября. При более высоких температурах ртуть начинает испаряться, а при более низких она теряет это свойство», - сказал информагентству источник.

В начале сентября министерство природных ресурсов и экологии России заключило с ФЭО контракт на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском. Ликвидацию химического загрязнения решили начать с 16 аварийных цистерн.

Как писали Sibnovosti.ru, одновременно планируется разработать проект рекультивации промышленной площадки «Усольехимпрома» и близлежащих территорий.

Фото: сайт «Федерального экологического оператора»

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