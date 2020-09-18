Сентябрьский паводок переполняет Байкал

Росгидромет прогнозирует высокий приток в озеро Байкал в сентябре. По его данным, он превысит норму на 30%.

Причиной в министерстве природных ресурсов и экологии РФ называют паводок в бассейне реки Селенги. По данным ведомства, Федеральное агентство водных ресурсов увеличило сброс из Иркутского водохранилища до 2,7 тыс. куб. м/с.

«Такой расход установлен для предотвращения риска затопления территории Иркутска в нижнем бьефе Иркутского водохранилища и минимизации негативного влияния на территорию Республики Бурятия», - пояснили в минприроды РФ.

При этом в министерстве отметили, что «риски развития неблагоприятных сценариев отсутствуют».

«18 и 19 сентября на реке Ие в городе Тулуне ожидается понижение уровня воды ниже критических отметок, на реках Киренге, Лене на участке Жигалово-Киренск – повышение уровней воды на 10-30 см, на остальных реках области – преимущественно понижение на 10 – 30 см», - рассказали сегодня утром в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области