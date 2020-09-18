В школах Бурятии возвращают дистанционное обучение

Власти Республики Бурятия решили перевести на дистанционное обучение часть учащихся крупных школ. Это сделано из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки.

Решение касается школ, где число учащихся превышает 1 тыс., отмечает официальный портал региона. На дистанционное обучение переведут 30% школьников, причем, эти смены будут меняться с двухнедельной частотой.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии превысило 6,2 тыс.

Как сообщил главный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев, с начала нового учебного года случаи коронавирусной инфекцией уже зарегистрированы в 60 образовательных организациях, включая 43 школы. Семь школ в разных районах региона полностью переведены на дистанционную форму обучения.

21 августа республиканский оперативный штаб принял решение разрешить школам возобновить очную форму обучения с 1 сентября.

Фото: официальный портал Республики Бурятия