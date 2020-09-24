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Подъем уровня воды в Байкале вызвал тревогу в Бурятии

Главная Общество
Иркутск
14:59 24 Сентября 2020
байкал, вода, гэс
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство природных ресурсов Республики Бурятия подготовит обращение об увеличении сбросов воды через Иркутскую ГЭС. Оно будет направлено в межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС.

Поручение подготовить обращение было дано по итогам заседания республиканской комиссии по ЧС. Оно состоялось в минувшую среду.  Участники заседания отметили угрозы, которые несет повышение уровня воды в Байкале. По данным министра природных ресурсов Бурятии Алексея Хандархаева, с 14 сентября он превысил верхнюю критическую отметку в 457 м (на 22 сентября - 457,09 м).

Члены комиссии рекомендовали администрациям муниципальных образований прибрежных районов объявить режим повышенной готовности.

Как писали Sibnovosti.ru, Росгидромет прогнозирует высокий приток в озеро Байкал в сентябре. По его данным, он превысит норму на 30%. Причиной в министерстве природных ресурсов и экологии РФ называют паводок в бассейне реки Селенги.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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