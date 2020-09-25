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Медработников Иркутской области стали прививать от COVID-19

Главная Общество
Иркутск
12:39 25 Сентября 2020
иркутск, медицина, вирус, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
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Медработников Иркутской области стали прививать от COVID-19, сообщили в региональном Минздраве. Так, прививку уже сделали ряду врачей из Иркутска и Шелехова.

Первая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Иркутскую область 20 сентября. Она предназначена для медицинских работников, которые работают в зоне риска.

Согласно последним данным, за время коронавируса в Иркутской области было выявлено 18586 случаев заражения COVID-19, выздоровели 15389 человек, скончался – 281.  

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