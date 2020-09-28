Госпитализирован губернатор Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован, ранее у него была выявлена коронавирусная инфекция, и он проходил лечение на дому. Об этом сообщили в региональном правительстве, передает РИА Новости.

«В воскресенье 27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу», - говорится в сообщении.

Тест на COVID-19 у политика пока отрицательный.

Согласно последним данным, в Алтайском крае выявлено 13 635 случаев коронавируса за время пандемии, выздоровели - 12 141 человек.