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Госпитализирован губернатор Алтайского края

Главная Общество
Иркутск
15:16 28 Сентября 2020
алтай, губернатор, госпитализация
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован, ранее у  него была выявлена коронавирусная инфекция, и он проходил лечение на дому. Об этом сообщили в региональном правительстве, передает РИА Новости.  

«В воскресенье 27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу», - говорится в сообщении.

Тест на COVID-19 у политика пока отрицательный.

Согласно последним данным, в Алтайском крае выявлено 13 635 случаев коронавируса за время пандемии, выздоровели - 12 141 человек.

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