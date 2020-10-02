В Тулуне завершился снос аварийных домов, пострадавших от наводнения в 2019 году

В иркутском городе Тулун завершился снос домов и построек, пострадавших от наводнения в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Всего на территории города было демонтировано более 450 аварийных построек, пришедших в негодность в результате наводнения в 2019 году», - сообщила заместитель командира сводного отряда Александра Терентьева.

В 2020 году Тулун стал местом масштабного и разнопланового строительства. Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года в наиболее пострадавшем от наводнения городе Тулуне были сданы в эксплуатацию первые три двухэтажных дома. В конце августа здесь завершилось строительство детской поликлиники, а 1 сентября открылась новая школа.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна