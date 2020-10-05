В Иркутской области с начала года ликвидировано около 500 га дикорастущей конопли

В Иркутской области в рамках операции «Маяк» с начала года ликвидировано 496,72 га дикорастущей конопли, сообщили в Россельхознадзоре.

Всего было проведено 17 рейдов земельных участков на территории Аларского, Боханского, Иркутского, Тулунского и Эхирит-Булагатского районов. Дикие заросли конопли в основном были выявлены в полях и на заброшенных фермерских участках.

«Пятнадцати собственникам земельных участков выданы предостережения о недопустимости правонарушений в сфере земельного законодательства, по остальным нарушениям работа продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Фото с сайта mk.ru