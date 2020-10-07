В Иркутске бортпроводник похитил у пассажирки iPhone за 100 тысяч рублей

Бортпроводник похитил iPhone 11 Pro за 100 тысяч рублей у пассажирки самолета. 27-летний сотрудник авиакомпании нашел телефон во время уборки салона. Молодой человек решил не разыскивать владелицу, а продать гаджет за 35 тысяч рублей. Однако женщина решила заявить о пропаже в полицию – она сообщила, что сразу после выхода из самолета, поняла, что телефона нет.



Полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже и найти проданный им телефон. iPhone вернули владелице, а в отношении стюарда возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.